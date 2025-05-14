В Москве скончался советский дипломат и муж знаменитой актрисы и звезды фильма «Девчата» Надежды Румянцевой Вилли Хштоян, сообщил SHOT.

Отмечается, что тело 85-летнего бывшего представителя СССР в Египте и Малайзии, а также экс-руководителя Внешпосылторга обнаружила его дочь от первого брака Карина в столичной квартире на улице Черняховского.

По информации источника, Хштоян умер после осложнений из-за хронических заболеваний. В последние годы дипломат также страдал от последствий деменции.

Вилли Вартанович Хштоян посвятил свою жизнь дипломатической службе, представляя Советский Союз за рубежом и занимая ответственные посты, связанные с внешней деятельностью государства.

В браке с Надеждой Румянцевой политик прожил 42 года. У пары не было совместных детей. Актриса скончалась в возрасте 77 лет в 2008 году.

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