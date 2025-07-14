Стала известна еще одна причина возможного прекращения поставок Киеву оружия от США

США могут вновь принять решение о приостановке военной помощи Украине из-за истощения собственных оружейных запасов. К такому выводу пришли аналитики издания The American Conservative.

По информации источника, ВС США и оборонно-промышленная база страны сейчас сильно перегружены и одновременно с этим обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах. По этой причине пауза в поставках Киеву оружия была неизбежной и может привести к подобному сценарию в будущем.

В начале июля издание Politico сообщило о фактической остановке поставок американских боеприпасов и вооружения Украине. Позже представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, сославшись на необходимость «защиты интересов Америки».

Однако главный скандал разразился тогда, когда выяснилось, что решение о приостановке поставок Киеву фактически принял глава Пентагона Пит Хегсет, который не поставил в известность президента США Дональда Трампа.

По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), США остановили помощь Киеву из-за записки Хегсету от его заместителя Элбриджа Колби, который проинформировал об истощении арсенала.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп может объявить о передаче Украине наступательного оружия.