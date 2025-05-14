Ушел из жизни трехкратный обладатель «Оскара» Роберт Бентон

В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался трехкратный обладатель «Оскара», режиссер и сценарист Роберт Бентон, известный по работе над культовыми фильмами «Бонни и Клайд» и «Крамер против Крамера».

Супруга Бентона скончалась в 2023 году. У него остался сын, Джон Бентон.

Напомним, первые два «Оскара» Роберт Бентон получил в 1980 году за работу над фильмом «Крамер против Крамера» в качестве сценариста и режиссера. Третий «Оскара» он получил в 1985 году за сценарий фильма «Место в сердце», в котором он также выступил режиссером.

Последней киноработой Бентота стал фильм «Праздник любви», снятый в 2007 году.

Отмечается, что последнее время Бентон занимался написанием мемуаров.

Ранее сообщалось о том, что в США умерла сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Присцилла Пойнтер.