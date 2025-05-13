Умерла народная артистка России Ольга Широкова

В возрасте 79 лет скончалась выдающаяся актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Широкова. Об этом сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад». О месте и времени проведения прощальной церемонии станет известно позже.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967 году она закончила обучение на актерском факультете Российского академического театрального института (РАТИ). В том же году стала членом труппы МХАТ им. М. Горького, где проработала более 27 лет. С 1995 года Широкова служила в театре «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.

За свою карьеру актриса исполнила яркие роли в спектаклях «Стеклянный зверинец», «Танго бабочки», «Старомодная комедия», «Вишневый сад», «Волки и овцы» и других. В 1999-м она получила звание заслуженной артистки России, а в 2007-м — звание народной артистки. Также Широкова была лауреатом премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.

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