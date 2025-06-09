Умерла одна из старожилов Эрмитажа Марта Крыжановская

Ушла из жизни одна из самых долгоживущих сотрудников Эрмитажа — Марта Яновна Крыжановская, сообщил телеграм-канал Mash на Мойке. Ей было 95 лет, и 60 из них она преданно работала в государственном музее.

Марта Яновна специализировалась на западноевропейском прикладном искусстве и оставила значительный след в научной сфере. Она написала несколько книг и опубликовала сотни статей, посвященных замкам и соборам средневековья, а также искусству резной кости.

В начале Великой Отечественной войны (ВОВ) Крыжановскую эвакуировали из блокадного Ленинграда в Ташкент. После окончания войны она вернулась к работе и посвятила себя исследовательской деятельности, получив статус заслуженного работника культуры России и кандидатскую степень по искусствоведению.

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