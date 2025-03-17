Скончался тяжелобольной актер, игравший в сериале «Москва. Три вокзала»

Виталий Мещеряков, запомнившийся по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе — 8», скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сайту aif.ru сообщили в Мичуринском драматическом театре.

Как рассказали журналистам в учреждении, последний раз Мещеряков выходил на сцену в декабре прошлого года. Ему было уже тяжело выступать из-за сильных болей в позвоночнике. Кроме того, два месяца назад у актера в больнице обнаружили онкологию.

«Все тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, чего именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив всегда его проведывал, помогал», — сообщили в театре.

В театре отметили, что актера не стало в возрасте 57 лет. Примечательно, что он был отцом-одиночкой и воспитывал шестерых детей. Его супруга ранее умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, что работе в Мичуринском драмтеатре Мещеряков посвятил почти 35 лет. В учреждении отметили, что комедии с его участием всегда имели успех.

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