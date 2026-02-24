Умерла советская и российская актриса Ирина Шевчук

Советская и российская актриса Ирина Шевчук ушла из жизни на 75-м году. Трагическую новость сообщила ее дочь, Александра Афанасьева-Шевчук, в своих социальных сетях.

Ирина Борисовна родилась 1 марта 1952 года. За свою карьеру она снялась в десятках фильмов, но зрителям запомнилась прежде всего по ролям в культовых картинах «А зори здесь тихие», «Мраморный дом», «Сонька Золотая Ручка» и многих других.

Судьба дочери актрисы, Александры, также полна трагедий. Несколько лет назад она попала в серьезное ДТП, после которого потеряла память. В декабре 2020 года она уже пережила смерть отца, известного композитора Александра Афанасьева. Теперь на ее плечи легла еще одна утрата.

Пользователи Сети выражают искренние соболезнования Александре и всем родным актрисы. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.

