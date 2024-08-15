Умерла советская летчица Галина Брок-Бельцова

Союз женщин летных специальностей сообщил о смерти штурмана 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, ветерана Великой Отечественной войны Галины Брок-Бельцовой. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте союза.

Женщина скончалась на 100-м году жизни в Москве в четверг, 15 августа.

Галина Павловна Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. Она была советской военной летчицей, штурманом экипажа первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка. До своей смерти являлась последней из женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Во время ВОВ совершила 36 подтвержденных фотографиями боевых вылетов. Брок-Бельцова также была кандидатом исторических наук, вице-президентом и почетным членом союза «Авиатриса». Немцы прозвали Брок-Бельцову и других летчиц 125-го гвардейского авиаполка «ночными ведьмами».

Галина Павловна жила в районе Медведково. У нее осталось трое детей и семь внуков.

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