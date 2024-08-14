В среду, 14 августа, стало известно о смерти обладательницы мирового рекорда в эстафете 4*800 метров в составе сборной СССР по легкой атлетике, советской бегунье Ирина Подъяловская.

Спортсменка скончалась, как пишут СМИ, накануне, 13 августа. Заслуженному мастеру спорта СССР было 64 года, а причиной смерти стала продолжительная болезнь, уточнили в федерации легкой атлетики.

В федерации также выразили глубокие соболезнования семье погибшей. Напомним, что Подъяловская родилась в 1959 году, а потом уже в 1973 начала свой путь в легкой атлетике. В 1983 году спортсмена выиграла чемпионат СССР в беге на дистанцию в 800 метров, а также в этом же году дебютировала в сборной страны на летней Универсиаде, что проходила в Эдмонтоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина собирается создать некую зону безопасности в Курской области. О чем идет речь, читайте в материале.