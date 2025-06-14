Ушла из жизни театральный критик Ирина Мягкова

В возрасте 87 лет скончалась выдающийся театральный критик, театровед, переводчик и педагог Ирина Мягкова. Об этом сообщила пресс-служба Российского института театрального искусства (ГИТИС), где она долгие годы делилась своими знаниями и опытом.

Мягкова окончила Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина и Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В 1976 году она защитила кандидатскую диссертацию в области искусствоведения.

Мягкова внесла значительный вклад в развитие театрального искусства и образования. В 1980-1990-х годах она преподавала на театроведческом факультете ГИТИСа, вела семинары по театральной критике и заочные курсы, активно участвовала в подготовке новых поколений критиков и театроведов.

Особое внимание специалист уделяла кафедре театра народов СССР, где рассказывала о театральных традициях и их развитии.

Прославленная знаток литературы и театра Франции, Мягкова являлась талантливым переводчиком французской драматургии. Она также занималась популяризацией современных постановок и идей зарубежного театра в России. Ее знания и переводы оставили заметный след в культурной сфере.

Кроме педагогической и переводческой деятельности, Мягкова активно интересовалась современным отечественным региональными театрами, которые нашли отражение в ее статьях и исследовательской работе.

В 2014 году в журнале «Новое литературное обозрение» вышла книга мемуарной прозы Мягковой «Чужая девочка», где она поделилась личными воспоминаниями и размышлениями о театре, жизни и творчестве.

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