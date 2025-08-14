Умерла звезда «Затащи меня в ад» и «Отчаянных домохозяек» Лорна Рейвер

Не стало американской актрисы Лорны Рейвер. Печальная новость появилась в журнале SAG-AFTRA «Лето 2025» в разделе «Память». Отмечается, что актриса умерла еще 12 мая, ей был 81 год.

Наибольшую известность Рейвер принесла роль миссис Гануш в фильме ужасов Сэма Рэйми «Затащи меня в ад» (2009). Ее агент Майкл Грин назвал эту работу вершиной карьеры актрисы.

Интересно, что изначально роль жуткой старухи должна была исполнить Анна Бергер, но та не смогла участвовать в съемках из-за невозможности работать в страховочных ремнях.

Рейвер прошла впечатляющий творческий путь — от театральных подмостков Пенсильвании до бродвейских постановок в Нью-Йорке. В Голливуд она пришла в 1990 году, дебютировав в фильме «Возможность стучится в дверь».

В ее богатой фильмографии — десятки ролей в популярных сериалах, включая «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки», «Скорая помощь», «Звездный путь: Вояджер», и многих других.

Особое место в творчестве актрисы заняла работа над аудиокнигами — за озвучивание произведений она получила несколько престижных наград Earphone Awards. Последней ее работой стало озвучивание романа Стивена Кинга «Куджо» в 2016 году.

Личная жизнь актрисы тоже была связана с искусством — ее возлюбленным долгие годы был сценарист и продюсер Юрий Расовский, ушедший из жизни в 2012 году.

