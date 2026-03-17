Унаи Эмери вспомнил о Дзюбе, который называл его «тренеришкой»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери в разговоре со Sport24 вспомнил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, с которым они пересекались в московском «Спартаке» в 2012 году.

Тогда, после поражения от московского «Динамо» (1:5) Дзюба назвал испанского специалиста «тренеришкой». Корреспондент спросил Эмери, осталась ли у него обида на футболиста за те слова.

«Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком», — дипломатично заметил Эмери.

Испанец после памятного матча с «Динамо» покинул «Спартак» вместе со своим тренерским штабом, в который входил и нынешний главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо. Позже Унаи Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы, а также побеждал с ПСЖ в чемпионате Франции.

