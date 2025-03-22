WTA назвала Мирру Андрееву «машиной для побед»: в Майами разнесла соперницу за 40 минут
Мирра Андреева за 41 минуту обыграла Веронику Кудерметову на турнире в Майами
Россиянка Мирра Андреева на турнире WTA 1000 в Майами в своем стартовом матче обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову — 6:0, 6:2.
17-летняя теннисистка потратила на победу всего 41 минуту.
Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) озаглавил репортаж о матче «Winning Machine» («машина для побед»). Андреева выиграла 13-й матч подряд. До турнира в Майами россиянка победила на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе.
В следующем круге Андреева сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 17-е место в мировом рейтинге. Россиянка на данный момент является шестой ракеткой мира.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему не вполне корректно сравнивать Мирру Андрееву с Марией Шараповой.