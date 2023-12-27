Уникальный творческий обмен: на выставке «Россия» представили музыкальные фестивали Подмосковья

На международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Московской области продолжают презентацию масштабных фестивалей, которые проходят в Подмосковье, и которые можно будет посетить в следующем году.

Так, знаменитый музыкант Игорь Бутман рассказал о фестивале «Джазовые сезоны».

«Набирает обороты наш фестиваль, и в следующем году вас приглашаем в августе на событие в Горках Ленинских», — сказал джазмен.

Он напомнил, что с этого года на фестивале работают две площадки — для опытных и молодых исполнителей. Важно, что даже во время пандемии мероприятие сохранило международный статус — на фестивале выступали артисты из разных стран. Каждый год участие в «Джазовых сезонах» принимают около 150 музыкантов.

О другом фестивале — «Город танцует в парках» — рассказал его художественный руководитель Егор Дружинин.

«Фестиваль по-своему уникален. Во-первых, такой большой масштабный проект впервые проводится. И это не просто очередной танцевальный конкурс. Он построен по принципу творческого обмена», — подчеркнул худрук.

На фестивале выступают люди, которые уже добились успехов в танцах, в том числе благодаря телевизионным проектам. Участники хотят быть похожими на них и вдохновляются их примером. В этом году фестиваль охватил тридцать городов Подмосковья, а гала-концерт собрал четыреста пятьдесят танцоров и двенадцать тысяч зрителей.

«У нас очень обширная география. Хотим расширять — подтянуть другие округа. По возможности — все Подмосковье», — отметил Егор Дружинин.

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