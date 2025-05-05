«Урал» собрался жаловаться в ФИФА и УЕФА: считают, что у них украли победу

«Урал» возмутился судейством в матче Первой лиги с «Родиной» (2:3). Арбитр Антон Фролов отменил гол уральцев в конце матча и назначил пенальти в их ворота.

На 90-й минуте матча «Урал» отбился от углового, а в контратаке Евгений Марков забил, казалось бы, победный гол. Но ВАР решил отмотать назад: во время розыгрыша углового усмотрели игру рукой у игрока «Урала».

Это был уже третий пенальти в ворота гостей и четвертый — в матче. Александр Селихов пенальти потащил, но Папе Гейе добил мяч в ворота и принес победу «Родине».

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» заявил, что все три пенальти в ворота его команды были выдуманными.

«Действительно, руки просто опускаются и не хочется работать. Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают… Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются», — сказал Иванов.

Поражение в матче с «Родиной» заметно осложнило шансы «Урала» зацепиться хотя бы за переходные матчи. Екатеринбуржцы занимают пятое место и на шесть баллов отстают от зоны стыков. До конца турнира в Первой лиге осталось три тура.

Ранее сообщалось, что проблемы с лицензированием могут возникнуть у новороссийского «Черноморца» в случае выхода команды в РПЛ.