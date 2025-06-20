«Урал» заявил о готовности заменить «Торпедо» в РПЛ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в разговоре с «РБ Спорт» заявил, что екатеринбуржцы готовы заменить «Торпедо» в РПЛ, если возникнет такая ситуация.

«У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы „Торпедо“ не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили все-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация», — сказал Иванов.

Накануне появилась информация о задержании инвестора «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в даче взятки футбольному арбитру. РФС заявил о собственной проверке в отношении ФК «Торпедо».

«Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и по спортивному принципу завоевало право играть в РПЛ. Однако в свете последних событий РФС может усомниться в финансовой состоятельности автозаводцев и лишить клуб лицензии. В этом случае первым кандидатом на то, чтобы занять место «Торпедо» в РПЛ, окажется ФК «Оренбург».