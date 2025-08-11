Ургант, Гудков и Варнава устроили юмористический вечер в Европе

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время выступил перед публикой в Европе. Фрагмент с его шоу-программой опубликовал телеграм-канал «Дубай.Report».

В итальянском Форте-деи-Марми он представил программу «Живой Ургант», в которой участвовали Александр Гудков, Екатерина Варнава и музыканты. Одной из самых обсуждаемых стала шутка Урганта о его карьере на Первом канале.

«И Форте не изменился, и я не изменился. 16 лет назад кто я был? Мальчишка, парень, который мечтает вести свое шоу на Первом канале. Прошло 16 лет, и я опять мальчишка», — сыронизировал Ургант.

После закрытия шоу «Вечерний Ургант» в феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО), шоумен уехал с семьей в Израиль, но позже вернулся в Россию.

