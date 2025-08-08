Комик-иноагент Галкин сделал неожиданное заявление после наезда автомобиля

Российский комик, признанный в РФ иностранным агентом, Максим Галкин* впервые прокомментировал недавнее ДТП, в результате которого получил травму руки. Видео, на котором артист рассказал свою версию случившегося, опубликовал телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в Юрмале в велосипед, на котором ехал Галкин, врезался автомобиль. Артист, как отмечали СМИ, двигался по неоживленной улице.

«Я ехал на велосипеде по всем правилам — уточняю на всякий случай для желтой прессы, с 0 промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой дороге, выскочил на главную и не затормозил», — рассказал Галкин.

В результате аварии комику наложили гипс, однако, как сам он утверждает, это не мешает ему проводить концерты.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить новый фильм с участием актера Данилы Козловского на зарубежное финансирование.