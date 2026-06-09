Ушел из жизни 61-летний актер Энтони Гуидера, сыгравший в «Крестном отце-3»

Американский актер Энтони Гуидера, знакомый миллионам зрителей по ролям в культовых фильмах 1990-х и 2000-х годов, ушел из жизни. Ему был 61 год, сообщает The Voice. Отмечается, что трагедия разворачивалась на протяжении нескольких недель.

Все началось 11 мая, когда у артиста внезапно остановилось сердце в его собственном доме в Южной Калифорнии. Супруга актера, Валери, вызвала экстренные службы, и Гуидеру доставили в больницу, где подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Врачи боролись за его жизнь три недели. Однако, по информации его жены, у актера было собственное желание на этот счет. В соответствии с его волей, 6 июня Гуидеру отключили от аппарата жизнеобеспечения. Его перевезли домой, где он и скончался в кругу самых близких людей.

Энтони родился 18 октября 1964 года. За свою карьеру он успел сняться в 30 проектах. Настоящую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Крестный отец-3» и «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», где он сыграл телохранителя Энтони. Зрители также запомнили его по блокбастерам «Армагеддон», «Почтальон», «Скала», а также по популярным сериалам «Скорая помощь», «Притворщик», «Ангел» и «Детектив Нэш Бриджес».

Особое место в карьере Гуидеры занимает научно-фантастический триллер «Особь» 1995 года. За сцену поцелуя с актрисой Наташей Хенстридж он в 1996 году был удостоен кинопремии MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй».

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