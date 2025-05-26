Ушел из жизни актер фильмов «Черный океан» и «Осенние визиты» Виктор Галкин

Не стало прославившегося ролями в фильмах «Черный океан» и «Осенние визиты» российского актера Виктора Галкина. Ему было 64 года. О смерти артиста сообщило Приморское отделение Союза театральных деятелей.

Виктор Галкин родился 21 февраля 1961 года в Казахстане. Он посвятил свою жизнь сценическому искусству, работая в Театре юного зрителя (ТЮЗ) и занимаясь административной деятельностью в Приморском крае.

Выпускник театрального факультета Института искусств, он также преподавал сценическое искусство и стал директором театра, а затем и художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи.

В кинематографе Галкин прославился шестью работами. Его дебют состоялся в фильме «Залив счастья» в 1987 году. Также он снялся в таких известных лентах, как «Черный океан», где сыграл одну из заметных ролей вместе с Андреем Ростоцким, «Леопард охотится ночью», «Хасанский вальс» и «Летние приключения отчаянных». Последней его работой стала кинолента «Осенние визиты» 1998 года.

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