Ушел из жизни актер и режиссер Сафронов

Советский и российский артист театра и кино, режиссер и переводчик Александр Сафронов скончался на 73-м году жизни. О его смерти сообщила ГТРК «Тверь».

Александр Сафронов умер 21 мая. По данным опубликованного некролога, актер скончался вследствие продолжительной болезни. Какой именно не уточняется. Коллеги и зрители вспоминают Сафронова как разностороннего артиста, чей талант оставил заметный след в культуре.

Сафронов родился в 1950 году в Иваново, окончил Тверской университет и Щукинское училище. С 1971 года служил в Тверском драматическом театре, где не только играл, но и ставил спектакли. В кино дебютировал в 1975 году, запомнившись зрителям ролями в фильмах «Дуэнья», «Кафе Изотоп», «Карл Маркс. Молодые годы» и других.

Его творческое наследие включает десятки театральных работ и киноролей, а также переводы и радиопостановки.

Ранее сообщалось, что создатель «Ночного дозора» Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет.