Создатель «Ночного дозора» Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет

Уильямс начал свою карьеру в кино в 1956 году. Он сумел снять такие фильмы, как «Влюбленные женщины», «Стеклянный зверинец», «Ночной дозор» и «Красиво уйти». За свою ленту «Ганди» он был удостоен статуэтки Оскара, а за другие работы он получил порядка двадцати различных номинаций и кинопремий.

В 1996 году режиссер отошел от творческой деятельности. Теперь стало известно, что он умер 21 мая 2025 года. Уильямс скончался в 96 лет.

Ранее сообщалось, что в возрасте 78 лет умерла режиссер «Ералаша» Надежда Репина. Она выступала в этой роли с 1993 по 2013 год и сняла за это время свыше 70 сюжетов. Репина ушла из жизни 21 мая. Сведения о дате и месте прощания, как и причины смерти, не приводятся.