Ушел из жизни американский джазовый композитор Рой Айерс

Согласно заявлению, музыкант скончался в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с болезнью. Датой смерти названо 4 марта 2025 года.

Рой Айерс, появившийся на свет в 1940 году в Лос-Анджелесе, прославился своими работами в жанрах фанк, соул и джаз. Его часто именуют «крестным отцом неосоула» — направления, сочетающего элементы хип-хопа и представляющего собой альтернативу ритм-н-блюзу. Самыми известными его произведениями стали Everybody Loves the Sunshine, Searchin и Running Away.

