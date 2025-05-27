Ушел из жизни французский режиссер Марсель Офюльс

Ушел из жизни Марсель Офюльс, выдающийся деятель киноискусства, объединивший в своем творчестве французские, немецкие и американские традиции. Он был режиссером, актером, автором сценариев и продюсером. На момент смерти ему исполнилось 97 лет.

Информацию о его кончине распространил телеканал France24, ссылаясь на близкое окружение художника. Внук кинематографиста сообщил, что его дед скончался мирно 24 мая 2025 года.

Офюльс, обладатель множества наград, включая «Оскар» и престижные премии Каннского кинофестиваля, оставил яркий след в истории кинематографа как создатель острых политических документальных фильмов. Он родился во Франкфурте в 1927 году в семье известного режиссера Макса Офюльса и актрисы.

В 1933 году семья эмигрировала во Францию, спасаясь от нацистского режима, а в 1941 году перебралась в США. Получив образование в Лос-Анджелесе, он вернулся в Европу в 1950 году, где начал свою карьеру в качестве ассистента у Жюльена Дювивье и Анатоля Литвака.

Его восхождение в мир большого кино началось благодаря Франсуа Трюффо, предложившему Офюльсу участие в создании фильма «Любовь в двадцать лет» (1962). За дебютным детективным фильмом «Банановая кожура» (1964) с Жанной Моро в главной роли последовала значимая работа масштабная документальная лента о Мюнхенском кризисе (1967), определившая его дальнейшую специализацию на военно-политических темах.

Всемирную славу Офюльсу принесла четырехчасовая картина «Печаль и жалость» (1969). Запрещенная к показу во Франции до 1981 года, она была номинирована на «Оскар» и упоминалась в культовом фильме Вуди Аллена «Энни Холл».

Вершиной его карьеры стала победа на «Оскаре» в 1988 году за фильм «Отель Терминус: Время и жизнь Клауса Барби», а также триумфы в Каннах и две награды Берлинале.

В последние годы жизни Офюльс жил на юге Франции, оставаясь верен документальному кино. До последних дней он работал над проектом, посвященным израильско-палестинскому конфликту.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни актер фильмов «Черный океан» и «Осенние визиты» Виктор Галкин.