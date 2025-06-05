Ушел из жизни главный дирижер Московского хорового театра Певзнер
На 85-м году жизни скончался выдающийся советский режиссер Борис Певзнер
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На 85-м году жизни скончался выдающийся советский и российский музыкант, основатель и главный дирижер Московского хорового театра Борис Певзнер. Об этом пресс-служба театра сообщила в телеграм-канале.
Певзнер окончил Краснодарское музыкальное училище и Новосибирскую государственную консерваторию, начав свою профессиональную деятельность в Ленинградской хоровой капелле им. М. И. Глинки.
После окончания аспирантуры в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, он преподавал в Новосибирской консерватории, передавая свои знания новым поколениям музыкантов.
В 1971 году Певзнер создал первый Новосибирский камерный хор, которым руководил до 1987 года. Затем, в 1987–1990 годах, был художественным руководителем и главным дирижером Государственной хоровой капеллы Грузии.
В 1991 году дирижер создал Московский хоровой театр, который возглавлял до последних дней жизни, превратив его в ведущий центр русской духовной и академической музыки.
На протяжении своей карьеры Певзнер работал с выдающимися музыкантами — Владимиром Спиваковым, Еленой Образцовой, Юрием Башметом, Джансугом Кахидзе, Саулюсом Сондецкисом и Владимиром Федосеевым.
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