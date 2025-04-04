Ушел из жизни лауреат литературных наград Даниил Клугер

Ушел из жизни Даниил Клугер, автор фантастики, детективов, публицист и бард. Ему было 73 года. Писатель скончался 3 апреля, о чем сообщила его семья. Лауреат многочисленных литературных наград был погребен в Реховоте.

Даниил Клугер появился на свет в Симферополе 8 октября 1951 года. Там же получил физическое образование и работал в медицине, запатентовал ряд изобретений в сфере клинической дозиметрии.

С 1989 по 1993 год руководил крымским отделением издательства «Текст». В 1994 году репатриировался в Израиль и начал публиковаться под именем Даниэль Клугер.

Клугер известен своей серией детективных романов о частном детективе Натаниэле Розовски. В этих произведениях автор вместе с главным героем расследует преступления, истоки которых уходят в советское время и Средневековье.

Помимо прозы, Клугер писал стихи. За цикл стихов «Еврейские баллады» он был удостоен премии «Олива Иерусалима» в 2007 году.

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