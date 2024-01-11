Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин

Скончался народный артист СССР, советский и российский актер и режиссер театра и кино, Юрий Соломин. Об этом в четверг, 11 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на дирекцию Малого театра, где Соломин был художественным руководителем.

Советскому артисту было 88 лет.

«Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня», – сообщили в Малом театре.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову, прощание с Соломиным запланировано на 15 января в стенах самого театра. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

6 ноября 2023 года Соломин был госпитализирован с инсультом в одну из московских больниц. Он лежал в реанимации, но позже был переведен в палату отделения неврологии. СМИ сообщали, что состояние народного артиста улучшается. 9 января стало известно, что Соломина выписали из больницы.

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года занимал должность худрука Государственного академического Малого театра России. В 2020 году получил звание Герой Труда РФ. Являлся лауреатом Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Соломин запомнился отечественному зрителю ролями в таких фильмах как «Школьный вальс», «Сердце матери», «Сны о России». Последней его работой в кино стал фильм «Бульварное кольцо», вышедший на экраны в 2013 году.

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