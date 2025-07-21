Ушел из жизни народный художник РСФСР Виктор Сафронов

На 94-м году жизни скончался известный живописец, народный художник РСФСР, Виктор Сафронов. Печальное известие о его кончине 20 июля сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Глубокие соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Алексей Русских и правительство Ульяновской области.

Виктор Сафронов родился в 1932 году в городе Горьком. Получив образование в Горьковском художественном училище, которое он окончил в 1953 году, Сафронов в 1969 году принял приглашение регионального отделения Союза художников России и переехал в Ульяновск. С 1971 года он руководил этим отделением.

Его произведения украшают коллекции Государственного Русского музея, Третьяковской галереи и многих других значимых музеев. Работы художника экспонировались не только в России, но и за рубежом. Особое место в творчестве Сафронова занимали темы патриотизма и Великой Отечественной войны.

Среди многочисленных знаков отличия Виктора Сафронова — орден «Знак Почета», медали имени Грекова и Академии художеств СССР, премии имени Репина, Пластова и Фешина. Он также являлся почетным академиком Российской академии художеств.

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