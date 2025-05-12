Ушел из жизни российский поэт и писатель Евгений Клюев

В Копенгагене скончался российский поэт, писатель и драматург Евгений Клюев, известный своими яркими произведениями для детей и взрослых. Об этом сообщили в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) и в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Точная причина смерти не уточняется.

Издательство «Время» выразило соболезнования родным, друзьям и всем поклонникам творчества писателя, отметив его значимый вклад в развитие российской литературы и театра.

Клюев родился 3 января 1954 года в Калинине (ныне Тверь). В начале 1990-х годов руководил литературным приложением к газете «1 сентября» и возглавлял редакцию газеты «Миссия». В 1996 году переехал в Данию, где преподавал датский язык и вел активную творческую деятельность, публикуя художественные и публицистические работы.

Клюев также был талантливым сценаристом и постановщиком для университетской «Студенческой весны». Живя в Копенгагене, писатель поддерживал активные связи с российской культурной сценой.

Драматург дважды становился лауреатом Русской премии — в 2013 году за роман «Translit» и в 2015 году за поэтическую книгу «Музыка на Титанике». Сказки Клюева изучают в школах, а постановки по его пьесам проходят на сценах различных стран.

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