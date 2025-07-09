Ушел из жизни создатель музыки к мультфильмам «Казаки» Игорь Поклад

Ушел из жизни советско-украинский композитор Игорь Поклад, известный благодаря своей музыке к популярной серии мультфильмов «Казаки». Об этом в своих соцсетях сообщила его жена Светлана.

По информации украинских СМИ, Поклад скончался после продолжительной болезни, однако подробности о причине его смерти не разглашаются. В последние дни он находился у себя дома в поселке Ворзель в Киевской области.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны (ВОВ) его семья переехала в Украинскую ССР. За свою карьеру он создал более 150 песен и написал музыку для фильмов, мюзиклов и мультфильмов.

Наиболее известные его работы включают музыку к фильмам «Когда человек улыбнулся», «Работа над ошибками» и «Снайпер». Также музыка Поклада звучала в мультфильмах «Казаки», «Парасолька в цирке», «Семейный марафон» и «Зерно».

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