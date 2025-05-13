Ушел из жизни участник КВН-коллектива «Тихий омут» Николай Сибирцев

Трагически оборвалась жизнь 34-летнего Николая Сибирцева, участника КВН-коллектива «Тихий омут», сбитого грузовым автомобилем. Спустя пять месяцев после дорожного происшествия он скончался в медицинском учреждении. Известно, что КВНщик был круглым сиротой.

Несчастный случай произошел с Сибирцевым в начале января в Бердюжском районе Тюменской области. После столкновения с грузовиком Николая экстренно госпитализировали в больницу города Ишима и поместили в отделение реанимации.

Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. В течение нескольких последующих месяцев он находился в паллиативном отделении. Вчера стало известно о кончине Сибирцева. Печальную новость сообщила его коллега по команде, режиссер Ирина Голубева.

Друзья и близкие организовали сбор средств на организацию похорон Николая. Прощание с ним запланировано на 15 мая в Бердюжье.

«Я всегда, ему говорила: Колясик, доедешь — позвони, или Не ходи поздно, мало ли что! А он мне отвечал: Ирина Сергеевна, да кому я нужен! Хочется, чтобы в этот момент он чувствовал, что он все-таки был нужен… и сколько людей его любят», — написала режиссер в личном блоге.

Николай Сибирцев прожил короткую жизнь — всего 34 года. Он осиротел в раннем возрасте и воспитывался в детском доме в городе Волжский Волгоградской области.

В 1996 году его направили по распределению в Бердюжье. Работал в лесном хозяйстве, а затем занимался обслуживанием картриджей для предприятия «Гранд» Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

Сибирцев начал играть в КВН в 2014 году. Сначала он выступал за команду «Грибоедов», а затем присоединился к «Тихому омуту» — команде, объединившей участников из разных районов области.

С самого начала выступлений он стал одним из самых ярких участников команды. Зрители ценили Николая за его добродушие, искренность и простоту.

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