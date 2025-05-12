Соведущий канала «Ильдар Автоподбор» умер от пневмонии

Слава Поруков, соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор», умер от двусторонней пневмонии с поражением легких на 80%. Ему было 37 лет.

Блогер Слава Поруков, известный как соведущий популярного автомобильного YouTube-канала «Ильдар Автоподбор», ушел из жизни в возрасте 37 лет. Причиной смерти стала тяжелая форма двусторонней пневмонии, сопровождавшаяся масштабным поражением легких. Об этом пишет Mash.

Первые признаки болезни появились еще в марте, когда мужчина начал жаловаться на сильный жар, не сбивающийся в течение нескольких дней. Несмотря на ухудшение состояния, Поруков не сразу обратился за медицинской помощью. Лишь после своего дня рождения он сообщил коллеге и другу, что ощущает себя критически плохо.

Вместе с Ильдаром Юлдашевым блогер был доставлен в больницу, где врачи диагностировали пневмонию и 80% поражения легочной ткани. Некоторое время мужчина провел в реанимации, и, по словам близких, его состояние начало стабилизироваться. Однако вечером в воскресенье у него вновь резко поднялась температура, попытки медиков спасти его оказались безуспешными.

Канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает более 3 млн подписчиков, и Слава был одним из ключевых лиц проекта. Сейчас фанаты проекта выражают соболезнования родным и вспоминают Славу как энергичного, увлеченного делом человека.

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