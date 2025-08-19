Ушел из жизни звезда фильма «Три идиота» актер Ачьют Потдар

Ушел из жизни легендарный индийский актер Ачьют Потдар, не доживший всего четырех дней до своего 91-го дня рождения. О его кончине сообщило издание Times Now. Точная причина смерти не уточняется.

Ачьют Потдар был человеком удивительной судьбы. В 1961 году он с отличием окончил университет, а затем шесть лет служил в индийской армии, уволившись в запас в звании капитана. Только после этого он начал свой актерский путь — сначала в театре, а затем и в кино, где быстро стал востребован благодаря своим ярким характерным ролям.

Потдар оставил после себя невероятное творческое наследие. За свою карьеру, начавшуюся в конце 1970-х годов, он снялся в 125 фильмах, сыграл в 95 телесериалах и 26 театральных постановках, а также принял участие в создании 45 рекламных роликов.

Мировую известность актеру принесла роль в культовой комедии «Три идиота», но зрители также запомнили его по работам в таких картинах, как «Крик раненого», «Победитель», «Оцепенение», «Стервятники», «Жгучая страсть» и «Не плачьте по хромому Салиму».

