Ушел из жизни звезда сериалов «Прослушка» и «Клан Сопрано» Чарли Скелайс

Американский актер Чарли Скелайс, прославившийся яркими ролями в популярных телесериалах «Прослушка» и «Клан Сопрано», скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на его родственников.

Скелайс родился 19 июля 1940 года в Филадельфии. Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Томаса Пакузы в драматическом сериале «Прослушка», рассказывающем о борьбе с преступностью в районе Бруклин. Этот сериал завоевал признание как критиков, так и зрительской аудитории, а его персонаж стал одним из запоминающихся образов в карьере актера.

Помимо этого, Скелайс исполнил небольшую, но яркую роль тренера Молинаро в культовом сериале «Клан Сопрано». В его портфолио также числится участие в таких популярных проектах, как «Закон и порядок», «Щит» и «Альфа-дом».

В последние годы жизни актер боролся с прогрессирующим заболеванием — болезнью Альцгеймера. Он ушел из жизни в доме престарелых в Пенсильвании. Скелайс был отцом пятерых детей и дедушкой четырех внуков.

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