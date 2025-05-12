Ушла из жизни актриса и режиссер Ольга Моховая в возрасте 54 лет

Представители Театра имени Моссовета сообщили о кончине известной актрисы, певицы и постановщика Ольги Моховой в возрасте 54 лет.

Моховая написала пьесу и поставила спектакль «Вдовий пароход». Театр сообщил, что показ состоится 22 июня в Музее-театре «Булгаковский дом». Теперь этот спектакль станет способом почтить память актрисы.

Актриса родилась в Москве 14 июня 1970 года. После школы она поступила на экономический факультет ВГИКа, одновременно работая администратором на съемочной площадке «Мосфильма» у известных режиссеров, таких как Павел Чухрай и Вадим Абдрашитов.

После окончания ВТУ им. Б. В. Щукина в 1993 году Моховая начала свою карьеру в Театре им. Моссовета, где на протяжении 15 лет исполняла роль Магдалины в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда».

В последние годы Моховая уделяла больше внимания своим проектам, режиссуре и написанию пьес. Она создала музыкально-героическую драму «Чертополох», в которой исполнила роль Морганы.

Кроме того, она работала на радио «Книга» и радио «Вера», а также вела театральную студию «На колесах» в детском хосписе «Дом с маяком» в качестве волонтера.

Эта деятельница киноискусства также известна ролями в кинофильмах и сериалах, таких как «Заповедник», «Обручальное кольцо», «Петровка, 38. Команда Семенова», «Кодекс чести», и других.

Ранее сообщалось, что после инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» и сериала «Строговы» Александр Гаврилов.