После инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» и сериала «Строговы» Гаврилов

В Санкт-Петербурге скончался артист Александр Гаврилов. Его смерть стала последствием инсульта. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Издание сослалось на заявление, сделанное Союзом работников культуры. Гаврилов родился в 1952 году и уже с 12 лет начал сниматься в фильмах. В картине «12 месяцев» он сыграл роль Марта. Последней его работой в кино стал сериал «Строговы», который вышел на экраны в 1977 году. Позже артист занялся разговорным жанром, он также принимал участие в организации различных празднеств и фестивалей. В марте 2025 года у него случился инсульт.

«С прискорбием сообщаем: 4 мая, на 74-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Александр Леонидович Гаврилов», — указали журналистам.

Прощание с Гавриловым пройдет 8 мая, отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость. Артиста похоронят на Южном кладбище.

Ранее сообщалось, что на 61-м году жизни скончался российский актер Артур Кочканян. В течение своей карьеры он преподавал актерское мастерство и сценическое фехтование, а также был главным режиссером и художественным руководителем нескольких российских театров. Кочканян широко известен благодаря своей роли в популярном сериале «Метод».