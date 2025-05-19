Ушла из жизни актриса Ольга Блок-Миримская

18 мая оборвалась жизнь Ольги Блок-Миримской, известной актрисы Московского театра под руководством Олега Табакова. Ее талант был также хорошо знаком зрителям по работам в кино.

Ольга Блок-Миримская появилась на свет 1 сентября 1954 года в Петрозаводске. Она приходилась дальней родственницей знаменитому поэту Александру Блоку. Детские годы провела сначала в Ленинграде, а с начала 60-х годов — в Симферополе, где и выросла.

В начале 70-х годов она завершила обучение на режиссерско-театральном отделении Крымского областного культурно-просветительного училища, которое сегодня носит название Крымского университета культуры, искусств и туризма.

В течение 70-х и 80-х годов выступала на сцене Крымского театра драмы и музыкальной комедии (ныне — Государственный академический музыкальный театр Республики Крым в Симферополе). В этот же период работала ведущей в женском вокально-хореографическом ансамбле «Таврия» под руководством народной артистки СССР Лидии Чернышевой.

В 1988 году окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас — Российский институт театрального искусства — ГИТИС), где училась под руководством народной артистки СССР Элины Быстрицкой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Бурдонского. С 1990 года и до последних дней была частью труппы Московского театра Олега Табакова, где исполнила более 30 ролей.

Фильмография актрисы насчитывает 31 проект. Одной из самых запоминающихся ролей стала Шура, кузина Вики, в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Именно у Ольги Блок-Миримской Анастасия Заворотнюк «подсмотрела» мариупольский акцент для своей героини.

Среди других заметных работ Блок-Миримской — роль бывшей жены Михаила Михайловича в фильме «Какая чудная игра», Аглаи в «Богине: как я полюбила» и мадам Розы в сериале «Апостол». В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с народной артисткой Ольгой Широковой.