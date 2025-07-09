Ушла из жизни легендарная актриса Галина Карелина: ей было 94 года
На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Карелина
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Не стало народной артистки России, легендарной актрисы Галины Карелиной. О печальной новости сообщила пресс-служба Александринского театра.
Советской и российской актрисе театра и кино было 94 года. Галина Тимофеевна посвятила почти 70 лет своей жизни сцене Александринского театра — одного из старейших и самых престижных театров России.
Карелина начала актерскую карьеру сразу после окончания Ленинградского театрального института в 1956 году, и с тех пор была неизменно связана с Александринским театром.
За годы сценической деятельности она исполнила более 60 ролей, запомнившись зрителям в таких спектаклях, как «Годы странствий», «Маленькие трагедии», «Васса Железнова» и других. За свой вклад в развитие театрального искусства она была удостоена множества государственных и профессиональных наград.
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