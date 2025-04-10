Умер актер и режиссер Владимир Алферов

Стало известно о смерти киноактера и режиссера Владимира Алферова, который скончался еще 13 марта. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Алферов родился в 1966 году, в 27 лет он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После этого он руководил театром-студией «На Дворянской», проводил собственноручно разработанную программу «Одесская Киноакадемия». В его активе — самостоятельно созданная актерская система. С 2013 года артист стал сниматься в кинофильмах и сериалах. Зрителям он известен по ленте режиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также он принял участие в таких кинопроектах, как «Гордиев узел», «Сын за отца» и «Черные кошки».

Алферов скончался почти месяц назад, 13 марта, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти актера и режиссера не сообщается. Он умер на 59-м году жизни.

Ранее появилась информация о смерти театрального режиссера Елены Долгих. Она скончалась в 83 года. Ее заслуги перед страной были отмечены еще в 1992 году, когда ей присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств России».