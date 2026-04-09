Ушла из жизни сыгравшая в «Праведнике» актриса Галина Козулина

В возрасте 68 лет ушла из жизни актриса Галина Козулина, известная зрителям по сериалу «Великолепная пятерка» и фильму «Праведник», пишет Super.ru. О ее кончине сообщило руководство Союза театральных деятелей Республики Карелия.

В некрологе, который опубликовала организация, нет точных сведений о том, с каким именно заболеванием боролась артистка. Причины смерти не уточняются, но коллеги и друзья выразили соболезнование ее родным и близким.

Для театральной общественности Карелии уход Козулиной стал большой потерей. В некрологе ее называют светлым, честным и неравнодушным человеком.

Отмечается, что нравственным ориентиром для актрисы на протяжении всей жизни было творчество и личность Бориса Пастернака. Это во многом определило ее внутренний мир и отношение к людям.

Прощание с Козулиной состоится 10 апреля. Придут не только коллеги по сцене, но и те, кому она бескорыстно помогала. Актриса вела активную общественную работу. Она поддерживала инвалидов и одиноких людей.

Галина также была членом «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии». Для многих она стала не просто публичным человеком, а настоящим другом и защитником. Ее помощь была не показной, а исходила из глубины души.

Творческий путь Козулиной был связан не только с кино. Она много работала в театре, выходила на сцену, дарила зрителям тепло и искренность. Роли в «Великолепной пятерке» и «Праведнике» стали заметными вехами в ее фильмографии, но настоящим призванием Козулиной было служение людям.

