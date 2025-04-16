Ушла из жизни старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова

На 91-м году ушла из жизни старейшая актриса театра «Ленком Марка Захарова» Нина Павловна Горшкова. После продолжительной болезни ее сердце перестало биться, сообщили в пресс-службе театра.

Нина Павловна посвятила «Ленкому» более шести десятилетий, начиная с 1961 года. На протяжении 64 лет она блистала на сцене, неизменно вызывая восторг и бурные овации публики.

В ее творческом багаже — роли в таких постановках, как «Ночное чудо», «Автоград XXI», «Ромул Великий», «Бременские музыканты», «Лабиринт», «Музыка на 11 этаже», «Золотой ключик», «Царь-рыба», «Голубая роза», «Гамлет» (в постановке Г. А. Панфилова), «Ва-банк» и многих других спектаклях, ставших легендой театра.

Завершающей работой на сцене для Нины Павловны стала роль Берты в «Поминальной молитве». Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Ранее сообщалось, что умерла дочь худрука московского театрального центра «Вишневый сад» Вилькина.