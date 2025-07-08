Ушла из жизни знаменитая дрессировщица слонов Нина Корнилова

На 99-м году жизни скончалась Нина Корнилова, прославленная российская артистка и выдающийся дрессировщик слонов. Печальное известие опубликовали в телеграм-канале Большого Московского Цирка.

По словам коллег, Нина Корнилова оставила яркий след в памяти многочисленных поклонников и тех, кому довелось сотрудничать с ней, благодаря своему таланту и самоотверженной любви к цирковому искусству. В публикации подчеркивается, что ее профессионализм в дрессуре и артистизм сделали ее одной из самых авторитетных личностей в цирковом мире.

Соратники отмечают ее удивительную способность находить общий язык с животными и безграничную любовь к ним, что вызывало восхищение у всех, кто наблюдал за ее работой. Уход Корниловой оставил после себя богатое наследие, которое продолжит жить в ее потомках и в сердцах тех, кто видел ее выступления и знал ее как личность.

Коллектив Большого Московского цирка выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки, отметив, что ее вклад в цирковое искусство навсегда останется в памяти.

Ранее сообщалось, что умер известный актер из «Зачарованных» и «Фантастической четверки» Макмэхон.