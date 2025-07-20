Усик дал своему нокаутирующему удару «украинское» имя «Иван»

Украинский боксер Александр Усик рассказал о нокаутирующем ударе, который принес ему победу в поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа.

В пятом раунде поединка Усик отправил соперника в нокаут мощным хуком. Украинец дал этому удару собственное имя.

«Мы готовили комбинации к бою. «Иван» ¬¬— название панча. Это такой размашистый хук. Почему «Иван»? Это украинское имя. Так обычно выглядят большие парни, живущие в деревне. Фермер, такой настоящий казак», — сказал Усик.

Усик вернул себе титул абсолютного чемпиона мира. Онсохранил свои пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также отобрал у Дюбуа титул по версии Международной боксерской федерации (IBF).