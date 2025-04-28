Усик и Дюбуа проведут бой-реванш на «Уэмбли»

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш 19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». Об этом украинец сообщил в своих соцсетях.

«Разговор окончен. На этот раз все на кону. Безоговорочная корона в тяжелом весе», — написал Усик.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBA-Super, WBO, IBO, The Ring и WBC. Усик и Дюбуа встречались в августе 2023 года, тогда украинец одержал победу в девяти раундах. После этого Усик дважды побил Тайсона Фьюри, а Дюбуа одержал три победы и завладел вакантным титулом чемпиона мира по версии IBF.

Украинский боксер остается непобежденным, одержав 23 победы в 23 поединках. У Дюбуа 22 победы при двух поражениях.

Ранее стало известно, что россиянин Дмитрий Бивол лишился титула абсолютного чемпиона в полутяжелом весе из-за отказа выйти на бой с обязательным претендентом по версии WBC.