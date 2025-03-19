Усик скучает по дважды побитому им Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признался в интервью YouTube-каналу Al Arabiya English, что скучает по своему бывшему сопернику британцу Тайсону Фьюри.

«Мне грустно, я скучаю по этому парню. Мы провели 24 раунда — это целая жизнь. Словно 20 лет вместе прожили. Да, это было долгое путешествие для нас. Тайсон — мой лучший друг. Я очень его уважаю, он сделал меня сильнее», — сказал украинский боксер.

Усик и Фьюри провели два боя за объединенный титул чемпиона мира. В мае 2024 года Усик победил раздельным решением судей, а после боя в декабре судьи признали его победу единогласно.

Ранее стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) назначила обязательного претендента для защиты титула Усиком. Им стал новозеландский боксер Джозеф Паркер.