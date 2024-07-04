Уже в эти выходные в Сергиево-Посадском округе состоится открытие лесопарка «Загорское море»

В предстоящую субботу в Сергиево-Посадском городском округе пройдет открытие лесопарка «Загорское море», общая площадь которого составит более шестидесяти гектаров. Об этом рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что по этому случаю организована праздничная программа. Так, с 12 дня в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы Зайки и Мишки. Посетителей лесопарка ожидает выступление Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров.

В зоне южного пляжа любителей активного отдыха будут ждать на игру в пляжный волейбол, пенную вечеринку и диджей-сет. Здесь же можно будет угоститься бесплатным мороженым. На северном пляже пройдут занятие по зумбе, игра в большую дженгу и шоу мыльных пузырей.

А в завершении праздника вечером состоится вечерний арт-пикник от студии «Арт-пятница».

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