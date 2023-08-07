Уже в сентябре в подмосковном Дмитрове появится биатлонное стрельбище
Фото: [Пресс-служба администрации Дмитрова]
В Дмитрове стартовало благоустройство поля под биатлонное стрельбище, рассчитанного на 30 огневых рубежей. Ожидается, что к началу сентября здесь появится биатлонное стрельбище, которое позволит проводить всероссийские и международные соревнования.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил учреждение, где ознакомился с ходом работ и пообщался с руководством. В настоящий момент на объекте уже полностью завершены земельные работы: реконструировано поле, сделан дренаж, добавлен асфальтированный штрафной круг. Далее планируется ремонт асфальтированного покрытия вокруг поля и озеленение грунта.
«Дмитровский округ регулярно становится площадкой для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. А наши спортсмены — часто одерживают победу. Благодаря строительству биатлонного стрельбища у юных дмитровчан появится возможность реализовать себя в еще одном интересном виде спорта», — подчеркнул Илья Поночевный.
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