Уже восемнадцать больших катков принимают жителей и гостей Подмосковья

На сегодняшний день, на территории Московской области функционируют 18 крупных катков с искусственным покрытием. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

Отмечается, что четыре первых катка начали свою работу еще осенью в Черноголовке, Одинцово, Химках и Красногорске. В первый день зимы состоялось открытие одиннадцати катков. В прошедшую субботу катки также начали свою работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье. А накануне состоялось долгожданное открытие большого катка в Павшинской Пойме.

На сегодняшний день во всех парках уже создана праздничная атмосфера. Посетителей встречают украшенные входные группы, иллюминация, теплые зоны с очагами, тематические фотозоны и музыкальное сопровождение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил глав подмосковных муниципалитетов за поддержку военнослужащих.