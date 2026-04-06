В «Ахмате» удивились претензиям «Краснодара» на качество поля и мячей

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров в разговоре с РИА Новости прокомментировал претензии «Краснодара» к качеству футбольного газона.

В матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» в Грозном вырвал победу у «Ахмата» благодаря голу Джона Кордобы в концовке матча. В клубном канале «быков» появилось видео из раздевалки, где Мурад Мусаев настраивает команду на матч.

«Они специально сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так — давайте играть так. Мы готовы к любому футболу. Если надо, будем биться. Стандартами, любым способом, чтобы забрать три очка. Можем сделать это только все вместе», — сказал Мусаев.

Айдамиров удивился претензиям краснодарцев, отметив, что поле и мячи были одинаковыми для обеих команд.

«Может, Мусаев так пытался мотивировать игроков своих, не знаю. Кроме нашего поражения, у нас все в порядке на стадионе», — подчеркнул гендиректор «Ахмата» Айдамиров.

«Краснодар», победив в Грозном, сохранил лидерство в чемпионате России. Южане набрали 52 очка в 23 матчах. Идущий на втором месте «Зенит» отстает на один балл. «Ахмат» с 30 очками располагается на девятой позиции.