В Алма-Ате двое опытных бегунов умерли во время полумарафона

В городе Алма-Ата, расположенном в Казахстане, во время проведения полумарафона произошло трагическое событие — скончались два постоянных участника забега. Возраст одного из них составлял 84 года, а другого — 21 год. Информация об этом была опубликована на сайте организаторов спортивного мероприятия.

На дистанции в один километр пожилой участник забега упал, а на 16 километре одному из бегунов стало плохо. К сожалению, оба спортсмена скончались до прибытия бригады скорой помощи.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что во время Almaty Half Marathon скончались два участника — 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы», — сообщили организаторы.

Оба были квалифицированными атлетами. Согласно предварительной информации, причиной кончины стала закупорка лёгочной артерии тромбом.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какие у него взаимоотношения с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.